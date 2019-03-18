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18 Mart Şehitleri Boğaz Şehitliği’ndeki törenle anıldı

18 Mart Şehitleri Boğaz Şehitliği’ndeki törenle anıldı

18 Mart 2019 Pazartesi 09:17
18 Mart Şehitleri Boğaz Şehitliği’ndeki törenle anıldı

18 Mart Şehitleri, Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, muharip dernekler, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni’nde, anıta protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şehitlik özel defterinin imzalanması, Anıtkabir'e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağın Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi’ne verilmesi ve şehitliğin gezilmesi ile son buldu.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 13:03
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