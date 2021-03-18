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18 Mart Şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri, Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

18 Mart 2021 Perşembe 15:00
18 Mart Şehitleri anıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağı Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim etti.
Tatar ayrıca Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ne yazdıklarıyla şehitlere “Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ile Mücahitlerimiz direnişimizin ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır” seslenişinde bulundu.
Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, komutanlar, ana muhalefet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri siyasi parti, kurum kuruluş dernek üniversite temsilcileriyle, askeri erkân katıldı.
Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü. 

ÖZEL DEFTER

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları kaydetti:
“Dünyanın en güçlü ordularına karşı, Türk askerinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren, dünya ulusları ile mazlum halklara ilham kaynağı olurken, Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını göstermiştir. ‘Çanakkale Geçilmez’ söylemi sadece bir söylem değil, Türk direnişinin, vatan, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu zafer ve bu söylem Kıbrıs Türk halkının da hala daha devam etmekte olan mücadelesinde en büyük güç ve ilham kaynağıdır. Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ile Mücahitlerimiz direnişimizin ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır. Onlar sadece bu toprakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yatmaktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır. Tüm şehitlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”
Törenin ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı.
 

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Son Güncelleme: 18.03.2021 16:11
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