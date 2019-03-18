18 Mart Şehitleri anıldı

BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ TÖRENE CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILDI

AKINCI: “BUGÜN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE VARLIĞIMIZI SÜRDÜRÜP DAHA İYİ BİR GELECEK MÜCADELESİ VEREBİLİYORSAK SİZLERİN BU BÜYÜK FEDAKARLIKLARINIZ SAYESİNDEDİR”

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri, Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, diğer bakanlar, milletvekilleri, muharip dernekler, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni’nde, anıta protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şehitlik özel defterinin imzalanması, Anıtkabir'e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağın Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi’ne verilmesiyle devam etti.

Törenin sonunda şehitlik gezilerek şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı.

YÜZBAŞI DANDİN: "ÇANAKKALELER SONSUZA DEK HİÇBİR ZAMAN GEÇİLEMEYECEK”

KTBK'dan Yüzbaşı Orkun Zeki Dandin, törende yaptığı konuşmada, kutsal vatan toprakları için canlarını ve kanlarını 104 yıl önce hiç düşünmeden veren aziz şehitleri rahmetle ve saygıyla andı.

"Çanakkaleler sonsuza dek hiçbir zaman geçilemeyecek" diyen Dandin, vatanın bölünmez bütünlüğünü sonsuza dek koruyacaklarını vurguladı.

104 yıl önce Vatan topraklarını Her türlü tehdide karşı dik durarak koruyan Türk milletinin büyüklüğünü kazandığı zaferle dünyaya gösterdiğini belirten Dandin, Çanakkale’de yaşanan zaferin azim cesaret ve fedakarlıkla kazanıldığını kaydetti.

Türk milletinin Çanakkale’de, vatanı için nasıl zorluklara göğüs gerebileceğini ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Dandin, ebedi başkomutan Atatürk ve tüm şehitleri andı, Çanakkale Zaferi sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet koruyacaklarını vurguladı.

Kahraman aziz şehitler ve ebedi başkomutan Atatürk’ü anan Dandin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne bu zaferle geldiğini, bu zaferin de gelecek nesillere aktarılması ve sonsuza dek yaşatılması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Dandin, her türlü saldırıya göğüs gereceklerini ve ülke birliğine göz dikenleri bertaraf edeceklerini belirterek, şehitleri andı.

AKINCI’DAN ŞEHİTLİK ÖZEL DEFTERİNE… “SİZLERİN FEDAKARLIĞI SAYESİNDE…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

​Vatanı, milleti, toplumsal varlığının devamlılığı için yaşamını feda etmek fedakarlıkların en yücesidir. Sizler genç yaşlarınızda, yeri geldiği zaman bu fedakarlığı gösterdiniz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde varlığımızı sürdürüp daha iyi bir gelecek mücadelesi verebiliyorsak sizlerin bu büyük fedakarlıklarınız sayesindedir.

Bu topraklarda genç kuşaklarımız için daha iyi bir gelecek kurmak, ekonomisi ve demokrasisi ile daha gelişmiş bir toplumsal yapı oluşturmak, bu görevi üstlenmiş bugünkü kadroların en büyük sorumluluğudur.

​Bir yandan bu sorumluluğun gereklerini yerine getirerek her açıdan daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak; öte yandan da tüm ada halklarının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri onurlu bir barışın tesisi için kararlılıkla uğraş vermek birlikte yürütülmesi gereken bir süreçtir.

​Bu süreçte sizlerden aldığımız ilhamla, haklarımızın istikrarlı savunucuları olmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

BAŞÇERİ: “KAHRAMANLARIN ŞANLI DİRENİŞ VE ZAFERİ 1974 KIBRIS MUTLU BARIŞ HAREKATI İLE TAÇLANARAK TARİHTE HAK ETTİĞİ YERİ ALDI”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, şehitlik özel defterine şunları kaydetti:

"Aziz Şehitlerimiz;

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü andığımız bu anlamlı günde manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Yüce Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast etmeye kalkanlara karşı vatan topraklarının her karışında kahramanca mücadele eden vatan evlatlarının şehadetiyle kazanılan bu zafer, şanlı tarihimizin sayfalarına altın harflerle nakşedilmiştir.

Bu zaferden yarım asır sonra bu kez Kıbrıs Türkü’nün varlığına ve hürriyetine göz dikenler karşısında yine vatan evlatlarını bulmuş, bu kahramanların şanlı direniş ve zaferi de 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı ile taçlanarak tarihte hak ettiği yeri almıştır.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Yavruvatan Kıbrıs’ta yatan şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın terör saldırılarında şehit düşen değerli mensupları başta olmak üzere istiklal ve vatan uğrunda canlarını feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ruhunuz şad olsun.”

YILDIRIM: “EMANETİNİZ EMİN ELLERDEDİR. RAHAT UYUYUNUZ”

KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da şunları yazdı:

"Türk ulusunun ebedi varlığı ve vatanın bölünmezliği uğruna canlarını feda edip kanlarıyla gökteki ay ile yıldızı bayrak, yaşadığımız toprağı da vatan yapan aziz şehitlerimiz, bu topraklarda güven içinde yaşamamız için göstermiş olduğunuz fedakarlık ve benzersiz kahramanlıklarınıza duyduğumuz şükran ve minnet ile huzurlarınızdayız.

Aziz şehitlerimiz,

Yüce milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri olarak vatan millet ve bağımsızlık uğruna rütbelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaşarak adlarınızı tarihe altın harflerle yazdıran sizlerden ecdadımızın manevi mirasından eşsiz zaferlerle dolu şanlı tarihimizden ve asil Türk milletinin sevgisinden aldığımız güçle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığına ve temel değerlerine yönelebilecek saldırılara karşı her türlü fedakarlığı sergilemeye devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir. Rahat uyuyunuz.

Bugün 104. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi’ni ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal ve kutsal vatan toprakları uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygılarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun.”