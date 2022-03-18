18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

“Yaşanan bu onurlu mücadele izleri, gözü peklik, vatan aşkı, bayrak sevgisi ve bağımsız yaşama kararlılığı, topraklarının her köşesinde gördüğümüz Çanakkale’den aldığımız ilham ve ibret, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebediyete kadar yaşamasını, halkımızın huzur ve refah içerisinde, emin adımlarla geleceğe yürümesine ışık olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde Türkiye Cumhuriyeti topraklarını canı pahasına koruyan ve Türk milletine emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”
“Yaşanan bu onurlu mücadele izleri, gözü peklik, vatan aşkı, bayrak sevgisi ve bağımsız yaşama kararlılığı, topraklarının her köşesinde gördüğümüz Çanakkale’den aldığımız ilham ve ibret, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebediyete kadar yaşamasını, halkımızın huzur ve refah içerisinde, emin adımlarla geleceğe yürümesine ışık olmuştur ve olmaya devam etmektedir.