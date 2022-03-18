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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart 2022 Cuma 13:15
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

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Çanakkale Zaferi’nin, Anadolu’dan sökülüp atılmak, hatta tarihten silinmek istenen Türk milletinin, her türlü olumsuzluklara rağmen, büyük azim, fedakarlık ve kararlılıkla, canı pahasına, vatanını savunduğunu hem dosta hem düşmana anlatan bir milletin bağımsızlık ve egemenlik aşkının kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Yaşanan bu onurlu mücadele izleri, gözü peklik, vatan aşkı, bayrak sevgisi ve bağımsız yaşama kararlılığı, topraklarının her köşesinde gördüğümüz Çanakkale’den aldığımız ilham ve ibret, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebediyete kadar yaşamasını, halkımızın huzur ve refah içerisinde, emin adımlarla geleceğe yürümesine ışık olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde Türkiye Cumhuriyeti topraklarını canı pahasına koruyan ve Türk milletine emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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Son Güncelleme: 18.03.2022 13:32
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