18. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali KKTC CSO Oda Müziği Konseri ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Oda Müziği Konseri ile devam ediyor.