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18. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması sonuçlandı

18. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması sonuçlandı

02 Nisan 2019 Salı 07:03
18. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması sonuçlandı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 4 ana hedefi içerisinde yer alan ve özellikle genç nesillerin kanser konusunda eğitimini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl dördüncü kez Commercial Insurance Sponsorluğu’nda 18.’si gerçekleşen, “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı.

Yarışmanın ödül töreni, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 12 Nisan Pazartesi günü saat 14:30’da yapılacak.

Düşlediğim Sağlıklı Yaşam ve Düşlediğim Çevre başlıklarında düzenlenen yarışmaya, 20 okuldan 896 eser katıldı.

Yarışmada kategorilerine göre dereceye girenler şöyle;

Anasınıf Kategorisi:

1-Menessa Göz – Lefkoşa Fazıl Plümer Anaokulu, 1- Berat Özoğlu – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, 2-Zehra Aydaner – Yakın Doğu Anaokulu, 2-Deren Ergün –Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, 3-İbrahim Hasan Çalışkan – Lefkoşa Fazıl Plümer Anaokulu, 3-Şimal Özadem – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

Anasınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Mira Ersoy– Yakın Doğu Anaokulu, Mira Feride Ergezen – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Rüstem Ata Akansoy – Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu, Berfin Yurt – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Arda Tek – Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:

1-Sofiya Armin Özküsen – Doğa International School, 2-              Derin Özyönüm – Yakın Doğu İlkokulu, 3-    Mariia Kruchyma – Doğa International School, 3- Özlem Taçkın – Girne American Elementary School   

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Ela Su Atıl – Yakın Doğu İlkokulu, Beril Erşangil – Yakın Doğu İlkokulu, Denizhan Orhon – Yakın Doğu İlkokulu, Şükran Öksüzoğlu – Yakın Doğu İlkokulu, Masal Sarıca – Yakın Doğu İlkokulu

İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:

1- Yiğit Efe Harputlu – Yakın Doğu İlkokulu, 1- Müsteyde Özmatyatlı – Yakın Doğu İlkokulu, 2- Elif Kaplan – Yakın Doğu İlkokulu, 2- Duru Keskin - Yakın Doğu İlkokulu

İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Gözde Dilek – Girne American Elementary School, Alya Ardalı – Yakın Doğu İlkokulu, Mustafa Kasap Çavuşoğlu – Yakın Doğu İlkokulu,

Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Stefanie Yetkin – The English School of Kyrenia, Ayla Adanır – The English School of Kyrenia, Adil Ergüler – The English School of Kyrenia

Lise Kategorisi:

1-Lütfiye Lagün Yücelten – Türk Maarif Koleji, 2-İzge Gürbüz – Türk Maarif Koleji, 3-Güz Öztunç – Türk Maarif Koleji

Özel Kategori:

1-Mehmet Acıbucu – Gazimağusa Meslek Lisesi, 2-Murat Özer – Gazimağusa Meslek Lisesi, 3-Beyza Demirbaş – Gazimağusa Meslek Lisesi

Özel Kategori Mansiyon Ödülleri:

İzel Altındağlıer – Gazimağusa Meslek Lisesi, İbrahim Demiralp – Gazimağusa Meslek Lisesi,

Jüri Özel Ödülü:

Rabia Asif – Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi / Okulu, Hüseyin Yücel – Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi, Esra Fidan – Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi.           

 

Son Güncelleme: 02.04.2019 10:13
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