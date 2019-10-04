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17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 11 Ekim’de Ünlü Piyanist Tc Devlet Sanatçısı Gülsin Onay Var

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 11 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda dünyaca ünlü piyanist TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın solist olarak yer alacağı ve Ali Hoca’nın yöneteceği KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile devam edecek.

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 11 Ekim’de Ünlü Piyanist Tc Devlet Sanatçısı Gülsin Onay Var

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 11 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda dünyaca ünlü piyanist TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın solist olarak yer alacağı ve Ali Hoca’nın yöneteceği KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile devam edecek.

04 Ekim 2019 Cuma 09:57
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 11 Ekim’de Ünlü Piyanist Tc Devlet Sanatçısı Gülsin Onay Var

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 11 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda dünyaca ünlü piyanist TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın solist olarak yer alacağı ve Ali Hoca’nın yöneteceği KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile devam edecek.
KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilen ve ayrıca Telsim’ in iletişim sponsorluğunu da üstlendiği festival, 2 Ekim akşamı açılış konseri ile başlamış, sanatçılar Elise Kuder (keman), Miray Çakır (keman), Mike Kelley (viola), Sinem Sadrazam (viola) ve Püren Eda Gözer (Çello) sahne aldıkları Açılış Konseri’ nde Schubert, Dohnanyi ve Mozart’ ın oda müziği eserlerini seslendirmişti.

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(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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