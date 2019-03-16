17 Mart 2019 Pazar Gündemi

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 14 Mart 1919’un yüzüncü yılı nedeniyle başkent Lefkoşa’da “Yüzüncü Yıl Hekim Yürüyüşü” düzenlenecek. Güzergah Girne Kapısı- Suriçi- buluşma yeri Kuğulu park (12.00)
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16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 14 Mart 1919’un yüzüncü yılı nedeniyle başkent Lefkoşa’da “Yüzüncü Yıl Hekim Yürüyüşü” düzenlenecek. Güzergah Girne Kapısı- Suriçi- buluşma yeri Kuğulu park (12.00)
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 14 Mart 1919’un yüzüncü yılı nedeniyle başkent Lefkoşa’da “Yüzüncü Yıl Hekim Yürüyüşü” düzenlenecek. Güzergah Girne Kapısı- Suriçi- buluşma yeri Kuğulu park (12.00)
*****