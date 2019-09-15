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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “masal Masal İçinde”  sahnelendi

Lefkoşa, 15 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Semaver Kumpanya tarafından “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelendi.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “masal Masal İçinde”  sahnelendi

Lefkoşa, 15 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Semaver Kumpanya tarafından “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelendi.

15 Eylül 2019 Pazar 09:57
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “masal Masal İçinde”  sahnelendi

Lefkoşa, 15 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Semaver Kumpanya tarafından “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelendi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı ve Sibel Altan’ın uyarlayıp yönettiği “Masal Masal İçinde” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

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17 EYLÜL’DE  “SOKRATES’İN SON GECESİ” VAR

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 17 Eylül Salı saat 20.30’da YDÜ AKKM’de Tiyatro Üçartıbir’in  “Sokrates’in Son Gecesi” oyunu sahnelenecek. 

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 
(HUR/YIL)
 

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