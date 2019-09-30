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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek

Lefkoşa, 30 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Ekim Çarşamba ve 3 Ekim Perşembe günleri  sahnelenecek “Hüzün Ana ve Çocukları”  oyunuyla sona erecek.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek

Lefkoşa, 30 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Ekim Çarşamba ve 3 Ekim Perşembe günleri  sahnelenecek “Hüzün Ana ve Çocukları”  oyunuyla sona erecek.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:34
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek

Lefkoşa, 30 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Ekim Çarşamba ve 3 Ekim Perşembe günleri  sahnelenecek “Hüzün Ana ve Çocukları”  oyunuyla sona erecek.

Oyunun biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 

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Festival kapsamında dün Atta ve Bonte Hond tarafından “Tavşan Aranıyor” isimli çocuk oyunu sahnelendi.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rene Geerlings’in yazıp yönettiği, Almıla Bayraktar, Anıl Çalım, Derya Cumaoğlu, Oya Bacak, Sertaç Nicholas Güder ile Simel Keçicioğlu’nun rol aldığı “Tavşan Aranıyor” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

(ÖZ/HA)   FOTOĞRAFLI

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