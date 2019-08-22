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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 2 Eylül’de Başlıyor...tanıtım Kokteyli Yapıldı

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak. 

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 2 Eylül’de Başlıyor...tanıtım Kokteyli Yapıldı

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 2 Eylül’de Başlıyor...tanıtım Kokteyli Yapıldı

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak. 

LTB’den verilen bilgiye göre, biletleri bugün itibarı ile satışa sunulmaya başlanan festivalde temsiller YDÜ AKKM ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilen festivalin tanıtım kokteyline İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, diğer siyasi temsilciler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Gecede kısa konserler, oyun tanıtımları yanında konuşmalar gerçekleştirildi ve sponsorlara teşekkür plaketleri verildi.

HARMANCI: “KIBRIS’IN EN BÜYÜK VE EN NİTELİKLİ TİYATRO FESTİVALİ”

İlk konuşmayı yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin Kıbrıs’ın en büyük, en nitelikli ve en çok sürdürülebilir kültür-sanat faaliyeti olduğuna vurgu yaparak, çok zor koşullarda bile LTB’nin bu festivali devam ettirdiğine işaret etti.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde çok iyi oyunlar ve oyuncu topluluğunun olduğuna işaret eden Başkan Harmancı, tiyatronun emekçilerine ve katkı koyan sponsorlara teşekkür etti.

Başkan Harmancı sözlerini, “Sanatın, sanatçının özgürlüğünün sesinin kesilmesine bu tiyatro müsaade etmeyecek. Özgür tiyatro, özgür sanat LBT olduğu sürece bu topraklarda var olmaya devam edecek” diyerek tamamlandı.

KARABİBER: “EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEKTEYİZ”

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali Komite Başkanı Kıymet Karabiber ise konuşmasında Eylül ayında yine tiyatronun konuşulacağını, toplam 14 oyun ile seyirci karşısına çıkacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“Dünya gittikçe bir şiddet sarmalı içinde yoğrulurken, insana değer katan, bağlar kuran, gerçeği irdeleyip hayata anlam katan ve doğruyu öneren bir sanat olan tiyatronun iyileştiriciliğini arkamıza aldık ve emin adımlarla yürümekteyiz.” diyen Karabiber, tiyatronun insanda yarattığı etkilerin en önemlisinin direnç olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından sponsorlara teşekkür plaketi verildi. 

17. KIBRIS TİYATRO FESTİVALİ PROGRAM

•Merhaba – Dostlar Tiyatrosu  
2 Eylül Pazartesi – Temsil  / 20.30 YDÜ AKKM    100dk +12

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•Maraton – Moda Sahnesi   
4 Eylül Çarşamba – Temsil / 20.30  YDÜ AKKM     80 dk. +12

•Senaryo – Siyah Beyaz Renkli 
6 Eylül Cuma – Temsil / 20.30  YDÜ AKKM    

•Çöp Canavarı – Cengiz Özek  
7 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (40 dk. +3)

•Oksimoron – Tatbikat Sahnesi
10 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM  - 75 dk. +15

• Tezgah – İkincikat Sahne
12 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 100 DK. +12

•Masal Masal İçinde – Semaver Kumpanya 
14 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu  (60 dk. +4) 

•Sokrates’in Son Gecesi – Tiyatro Üçartıbir 
17 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 110 dk. +16 

•Yorgun Cümleler Günlüğü– TiyatrOPS
19 Eylül Perşembe– Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 60 dk. +16

• Yeni Dünya / Bir Uzay Macerası – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu
21 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (50 dk. +6)

•Cimri  - Ankara Devlet Tiyatrosu 
23 Eylül Pazartesi – Temsil / 20:30 YDÜ AKKM                 2 saat 15 dk. 2 perde +13
24 Eylül Salı – Temsil / 20:30       YDÜ AKKM

•Dali’nin Kadınları – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu 
26 Eylül Perşembe  – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM         2 saat 2 perde +13 

•Tavşan Aranıyor - ATTA
28 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00  Lefkoşa Belediye Tiyatrosu -  30 dk +3

•Hüzün Ana ve Çocukları  - Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 
2 Ekim Çarşamba – Temsil / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 
3 Ekim Perşembe – Temsil  / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu  - 1 saat 10 dk +12

Gölge oyunu “Çöp Canavarı”, Çocuk Oyunları; “Masal Masal içinde”, “Bir Uzay Macerası Yeni Dünya”, “Tavşan Aranıyor” ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda, diğer oyunlar ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ AKKM) sahnelenecek. Tüm oyunlar saat 20.30’da, çocuk oyunları ise saat 14.00 ve 16.00’da başlayacak.

(RU/ŞEB)FOTOĞRAFLI


 

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