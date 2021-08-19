banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
171'i yerel 188 pozitif vaka
171'i yerel 188 pozitif vaka
Hakkımıza sahip çıkmak
Hakımıza sahip çıkmak
Covid-19 aşı dozlarını saymayı bırakalım
Covid-19 aşı dozlarını saymayı bırakalım
Kapanmayacağız demek fazla iddialı!
Kapanmayacağız demek fazla iddialı!
banner376
Flaş Haber
171'i yerel 188 pozitif vaka
Kapat

171'i yerel 188 pozitif vaka

"Toplam 15.330 test yapıldı, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı,93 kişi taburcu edildi"

19 Ağustos 2021 Perşembe 19:44
171'i yerel 188 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.330 olup, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171 kişi ise yerel vakadır.

71 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-15/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-16/ Yenişehir-3/ Çağlayan-1/ Gelibolu-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3/ Surlariçi-6/ Alayköy-2/ Taşkınköy-2/ Metehan-1/ Minareliköy-3/ Marmara-3/ Köşklüçiftlik-1/ Arapahmet-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-2/ Değirmenlik-2

Girne

Girne Merkez-17/ Zeytinlik-2/ Alsancak-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Arapköy-1/ Doğanköy-1/ Edremit-2/ Kaşgar-1/ Dikmen-2/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-2/ Karakum-2/ Ozanköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-8/ Dumlupınar-2/ Maraş-3/ Gülseren-1/ Canbulat-1/ Glapsides Bölgesi-1/ Beyarmudu-5/ Çanakkale-2/ Baykal-2/ Tuzla-1/ Anadolu-1/ Karakol Bölgesi-3 / Ulukışla-1/ Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-2/

İskele

İskele Merkez-3/ Kuzucuk-1/ Boğaztepe-1/ Ötüken-1/ Dipkarpaz-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-7 / Aydınköy-1/ Zümrütköy-1

Lefke

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1/ Karadağ-1/ Yeşilırmak-1

19 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.330

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188

banner341
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 171

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.250.695

Toplam Vaka Sayısı: 14.432

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.379

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2008

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1841

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3559

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 473

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 333

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3170

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.620

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda milletvekilinin KKTC ziyaretiyle ilgili açıklamalarından dolayı Rum yetkilileri kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda milletvekilinin KKTC ziyaretiyle ilgili açıklamalarından dolayı Rum yetkilileri kınadı
Başbakan Saner yurda döndü
Başbakan Saner yurda döndü
Tatar: “Sporcularımız gurur kaynağımızdır”
Tatar: “Sporcularımız gurur kaynağımızdır”
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Girne’de belediye 126 işyerini denetledi, 3 işletmeyi mühürledi
Girne’de belediye 126 işyerini denetledi, 3 işletmeyi mühürledi
Çavuşoğlu: “Ülkedeki üretim maliyetlerini düşürecek alanlara desteğimiz sürecek
Çavuşoğlu: “Ülkedeki üretim maliyetlerini düşürecek alanlara desteğimiz sürecek
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
“Umuda Yolculuk Karavanı” İskele-Karpaz bölgesi çalışmalarını tamamlandı
“Umuda Yolculuk Karavanı” İskele-Karpaz bölgesi çalışmalarını tamamlandı
YDP Gençlik Kolları, TDP Gençlik Örgütünü kabul etti
YDP Gençlik Kolları, TDP Gençlik Örgütünü kabul etti
30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı
30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim