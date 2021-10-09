17 yeni vatandaş!

Bakanlar Kurulu 17 kişinin daha KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi. Yeni yurttaşların pek çoğu 35 - 53 yaş aralığında ve bazıları sadece 5 yıldır adada ikamet ediyor. Öte yandan Resmi Gazete’deki verilere göre Temmuz ayından bu yana toplamda 210 yeni vatandaşlık verildi.