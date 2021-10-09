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17 yeni vatandaş!

Bakanlar Kurulu 17 kişinin daha KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi. Yeni yurttaşların pek çoğu 35 - 53 yaş aralığında ve bazıları sadece 5 yıldır adada ikamet ediyor. Öte yandan Resmi Gazete’deki verilere göre Temmuz ayından bu yana toplamda 210 yeni vatandaşlık verildi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 14:22
17 yeni vatandaş!

Bakanlar Kurulu, 17 kişinin daha KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

KKTC yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 8 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAŞLAR 35 İLA 53 ARASINDA DEĞİŞİYOR, BAZIALR SADECE 5 YILDIR ADADA

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Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, vatandaşlık hakkı verilen kişilerin büyük bir çoğunluğunun 35 ila 53 yaş arasında olduğu ve bazılarının adada 5 yıldır ikamet ettiği gözlemlendi.

SON 3 AYDA 210 YENİ YURTTAŞ

Bakanlar Kurulu, 13 Temmuz tarihinden bu yana geçen 3 aylık sürede, toplamda 210 kişiye KKTC vatandaşlığı hakkı verdi.

UBP – YDP – DP Azınlık Hükümeti’nin iktidara geldiği Aralık 2020’den bu yana, 4 binden fazla vatandaşlık verdiği iddia ediliyor…

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Vatandaşlığı
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