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17 yaşındaki genç tutuklandı

17 yaşındaki genç tutuklandı

08 Mart 2020 Pazar 18:48
17 yaşındaki genç tutuklandı
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Ocak ayı’ içerisinde Serdarlı’ köyünde bir daire’ de 15 yaşındaki C.C.H’ ye cinsel tecavüz’ de bulunduğu suçlamasıyla 17 yaşındaki M.O.T  7.3.20 tarihinde yurt dışından dönüş yapmakta iken  polis tarafından tutuklandı.

Zanlı genç bugün 8.3.20 tarihinde cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, vahim zarar ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından Gazimağusa kaza mahkemesinde yakın akrabası eşliğinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ ın hazır bulunduğu tutukluluk duruşmasında şahadet vermek üzere Polis Çavuşu Kamil Perçiner tanık kürsüsüne çağrıldı.

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Perçiner yemin tahtında verdiği şahadette, 15 yaşındaki C.C.H isimli şikâyetçi kızın psikolog doktor ve sosyal hizmetler görevlisi huzurunda alınan ifadesinde 2.1.20 tarihinde Serdarlı köyünde kiralık bir daire içerisinde zanlının kendisine yönelik cinsel tecavüzde bulunduğuna dair iddiası üzerine zanlı aleyhine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada yurt dışında olduğu tespit edilen zanlı hakkında mahkemeden derdest emri temin edildiğine değinen Perçiner, 7.3.20 tarihinde yurt dışından dönüş yapan zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğuna, zanlının serbest kalması halinde tanık ve emarelere müdahale etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna değinen Perçiner,  soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hasan Dağlı, avukatı bulunmayan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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