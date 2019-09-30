banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105438
ALTIN
270.030
DOLAR
5.6448
STERLİN
6.9487
EURO
6.1672
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
ARANAN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 MİLYON TL KKTC’YE ÇIKTI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 2 Ekim Çarşamba günü başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği açıklamasına göre, tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 2 Ekim Çarşamba günü başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği açıklamasına göre, tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:36
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 2 Ekim Çarşamba günü başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 17.si, 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Telsim, festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği açıklamasına göre, tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

Festival 2 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda Telsim ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Elise Kuder (keman), Miray Çakır (keman), Mike Kelley (viola), Sinem Sadrazam (viola) ve Püren Eda Gözer (Çello) oda müziği Konseri ile başlayacak. Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek festival açılış konserinde Schubert, Dohnanyi ve Mozart’ın oda müziği eserleri seslendirilecek.

Festival programı şöyle:                                                                                            

2 Ekim Festival Açılış Konseri (Elise Kuder  - Miray Çakır - Mike Kelley - Sinem Sadrazam & Püren Eda Gözer)                                                                                                                

11 Ekim KKTC CSO Konseri Solist: Gülsin Onay (Piyano) - Şef: Ali Hoca              

banner317
15 Ekim Vassia Alati (Soprano) & Natania Hoffman (Çello) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (Piyano) Konseri                                                                                                                  

17 Ekim LBO Konseri “Ennio Morricone Film Müzikleri” (Şef: Oskay Hoca)                                                             

23 Ekim 3 Basses Konseri (Tuncay Kurtoğlu - Teyfik Rodos - Zafer Erdaş - Piyano: Tulio Gagliardo)                                                                                                            

26 Ekim Gökhan Aybulus Piyano Resitali                                                                               

28 Ekim Koloratur Soprano Beren Kader Fidan & Tenor Emre Akkuş Şan Konseri (Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan)                                                                                               

30 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali                                                                                         

1 Kasım KKTC CSO Barok Konseri Solistler: Ethem Emre Tamer (Keman) & Ebru Tamer (Keman).

Son Güncelleme: 30.09.2019 12:06
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazeteci-yazar Çakmak’ı Kabul Etti
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazeteci-yazar Çakmak’ı Kabul Etti
Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor
Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek
Belediyeler Birliği Heyeti, Ankara Ve Eskişehir’de Temaslarda Bulundu
Belediyeler Birliği Heyeti, Ankara Ve Eskişehir’de Temaslarda Bulundu
Zeysan, Zeytin Üreticilerini Uyardı...
Zeysan, Zeytin Üreticilerini Uyardı...
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Basın mensubunun darp edilmesi…
Basın mensubunun darp edilmesi…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim