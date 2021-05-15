banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

17 Mayıs’ta onur yürüyüşü yapılacak

17 Mayıs Organizasyon Komitesi, 17 Mayıs Pazartesi günü onur yürüyüşü düzenleyip Meclis önünde basın açıklaması yapacak.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:45
17 Mayıs’ta onur yürüyüşü yapılacak
banner337

Homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı gün olan 17 Mayıs’ta yapılacak gökkuşağı zinciri yürüyüşü, Dereboyu’nda saat 18.00’de eski Pronto çemberinden başlayacak. Saat 19.00’de Meclis önünde basın açıklaması yapılacak.
17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, eşcinselliğin 17 Mayıs 1990’da Dünya Sağlık Örgütü tarafından ruh hastalıkları listesinden çıkarıldığı ve bu tarihin Kıbrıs'ın kuzeyinde de 2014’ten beridir her yıl onur yürüyüşleri ile anıldığı belirtildi.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 15.05.2021 10:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu uyarılarını yineledi
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu uyarılarını yineledi
Hava durumu
Hava durumu
KAÜ Öğretim Üyesi Şah’tan “Tüm çocuklar için park tasarımı”
KAÜ Öğretim Üyesi Şah’tan “Tüm çocuklar için park tasarımı”
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 394 yeni vaka, 242 can kaybı!
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 394 yeni vaka, 242 can kaybı!
“Bir Zamanlar Kıbrıs” oyuncuları Dr.Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti
“Bir Zamanlar Kıbrıs” oyuncuları Dr.Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Kraliyet İngiliz Lejyonu Girne tarafından düzenlenen Lejyonun 100. yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kraliyet İngiliz Lejyonu Girne tarafından düzenlenen Lejyonun 100. yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı
Tatar: KKTC Gazze olmayacak
Tatar: KKTC Gazze olmayacak
KKTC'de 15'i yerel 22 yeni vaka
KKTC'de 15'i yerel 22 yeni vaka
Girne- Esentepe yolunda trafik kazası meydana geldi
Girne- Esentepe yolunda trafik kazası meydana geldi
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Eczacılık Günü” ile ilgili bilgiler paylaştı
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Eczacılık Günü” ile ilgili bilgiler paylaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim