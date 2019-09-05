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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “maraton” oyunu sahnelendi

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl “Çık elimden mel’un leke!” sloganıyla 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam Moda Sahnesi tarafından “Maraton” oyunu sahnelendi.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “maraton” oyunu sahnelendi

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl “Çık elimden mel’un leke!” sloganıyla 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam Moda Sahnesi tarafından “Maraton” oyunu sahnelendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:38
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “maraton” oyunu sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl “Çık elimden mel’un leke!” sloganıyla 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam Moda Sahnesi tarafından “Maraton” oyunu sahnelendi.
Yazar ve yönetmenliğini Bedirhan Dehmen’in yaptığı İlke Kodal, Tolga İskit ve Yılmaz Sütçü’nün oynadığı YDÜ AKKM’de sahnelenen tek perdelik “Maraton”, sanatseverlere müzik ve dans çeşitliliği yoğun bir oyun izletti.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1930’lar Amerika’sında, “Büyük Buhran” zamanında popülerleşmiş bir yarışma ve eğlence türü olan, bir yanıyla Roma gladyatör dövüşleri geleneğiyle süreklilik içinde, diğer yanıyla “survivor” gibi kitle tüketimine dönük günümüz TV programlarının öncüsü sayılan Dans Maratonu, Moda Sahnesi tarafından sahneye konuyor.  Hepsinde ortak olan ve hayatta kalma çabasının sadistik hazza hizmet edecek şekilde paketlenerek eğlence olarak sunulan dans maratonlarında yarışmacılar (bir veya iki saatte bir 10 dk. ara vererek) günler, haftalar, çoğu durumda bir aydan daha uzun bir süre boyunca durmadan dans ediyorlar. Düşenler eleniyor, ayakta kalan son çift kazanıyor!
Maraton oyununu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, festivalin sponsörü firmaların temsilcileri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.
LBT Sanat Yönetmeni ve Festival Repertuvar Sorumlusu Aliye Ummanel oyun sonunda Moda Sahnesi adına oyuncu Yılmaz Sütçü’ye festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

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YARIN AKŞAM “SENARYO”, CUMARTESİ ÇOCUKLAR İÇİN “ÇÖP CANAVARI” VAR
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali yarın akşam YDÜ AKKM’de saat 20.30’da Siyah Beyaz Renkli tarafından sahnelenecek “Senaryo” oyunu ile devam edecek.
Bu yıl 4 çocuk oyunun yer aldığı festivalde 7 Eylül Cumartesi saat 14.00 ve 16.00’da ise Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu’nun sunacağı “Çöp Canavarı” adlı gölge tiyatrosu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Festivaldeki oyunların biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.

 

Son Güncelleme: 05.09.2019 16:16
Anahtar Kelimeler:
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali
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