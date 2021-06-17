17 Haziran 2021 Perşembe gündemi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 18-20 Haziran’da Antalya'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere adadan ayrılacak.

09.30- Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin dijital markası olan “visitncy” markasını tanıtmak için 15 fenomen ile hazırlanan tanıtım programı hakkında basın toplantısı düzenleyecek. (Yer: Bakanlık toplantı salonu)

10.00- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak.

11.00- Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Gazimağusa’da, Türk Akollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL) binası önünde basın açıklaması yapacak.