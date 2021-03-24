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17 bin 67 kişiye 1500 TL, 21 bin 661 kişiye 1000 TL destek ödemesi yapıldı

24 Mart 2021 Çarşamba 18:30
17 bin 67 kişiye 1500 TL, 21 bin 661 kişiye 1000 TL destek ödemesi yapıldı
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANLARA DESTEK ÖDEMELERİNİN YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinde çalışanlara destek ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 bin 67 kişiye 1500 TL, 21 bin 661 kişiye de 1000 TL destek ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinde çalışanlara, iş yerlerinin kapalı kaldıkları süreler dikkate alınarak 1000 TL ve 1500 TL olarak öngörülen ücret desteği ödemelerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

57 BİN 933 BAŞVURU… USULÜNE GÖRE BAŞVURUDA BULUNAN 38 BİN 728 ÇALIŞANA ÖDEME

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Açıklamada, bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne işverenler tarafından 57 bin 933 kişi için başvuruda bulunulduğu kaydedildi. 

Bu başvurular incelendikten sonra 7 bin 992 kişinin teşvik mevzuatında düzenlenen teşvik kapsamındaki sektörlerin dışında olduğu, 7 bin 973 kişinin başvuru sırasında gerekli olan işyeri veya çalışanla ilgili bilgileri yanlış kaydettiği, 2 bin 587 kişinin şahıs olarak teşvik kapsamı dışında olduğu (devlet emeklisi, sosyal sigorta emeklisi, yurt dışında bulunması vb. tüzükte belirtilen diğer koşulları taşımadıkları) ve 653 kişinin de mükerrer başvuru yaptığının tespit edildiği belirtildi. 

“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü”nde düzenlenen “Ücret Desteği” kapsamında olup usulüne göre başvuruda bulunan 38 bin 728 çalışana 17.067 kişiye 1,500 TL, 21.661 kişiye 1,000 TL olmak üzere ödeme yapıldığı kaydedildi. 

HATALI BAŞVURULARIN DÜZELTİLMESİ FIRSATI

Hatalı başvurular ve hatalı kayıtların düzeltilmesi amacıyla ileriki günlerde www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden tekrar giriş yapılıp düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için işveren ve çalışanların gereken imkanın sağlanacağı ve bu yönde gerekli duyuruların yapılacağı kaydedildi. 

Bununla birlikte işveren ve çalışanların, Bakanlığa bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait 05469911118 ve 05428844559 numaralı WhatsApp mesaj hatlarından ücret desteği ile ilgili yaşadıkları sorunları hakkında yardım alınabileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 19:42
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