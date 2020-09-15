COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullarda 08.00 ile 09.20 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.
16 Eylül 2020 Çarşamba Gündemi
COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullarda 08.00 ile 09.20 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.
15 Eylül 2020 Salı 19:10
COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullarda 08.00 ile 09.20 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.
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