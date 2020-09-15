16 Eylül 2020 Çarşamba Gündemi

COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullarda 08.00 ile 09.20 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.