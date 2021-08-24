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163'ü yerel 183 pozitif vaka

"Toplam 19.918 test yapıldı, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlandı, 127 kişi taburcu edildi"

24 Ağustos 2021 Salı 19:30
163'ü yerel 183 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.918 olup, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlanmış,127 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 163 kişi ise yerel vakadır.

62 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 10 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-8/ Gönyeli-9/ Ortaköy-5/ Alayköy-1/ Minareliköy-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Taşkınköy-1/ Surlariçi-5/ Haspolat-3/ Metehan-2/ Değirmenlik-3/ Hamitköy-1/ Yenikent-5/ Yenişehir-4/ Köşklüçiftlik-2/ Kaymaklı-6/ Kızılbaş-1/ Meriç-1

Girne

Girne Merkez-18/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-7/ Karakum-2/ Aşağı Girne-3/ Yukarı Girne-3/ Alsancak-15/ Çatalköy-6/ Dikmen-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Taşkent-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-2/ Baykal-3/ Paşaköy-1/ Vadili-1/ Canbulat-1/ Karakol-1/ Sakarya-4/ Beyarmudu-2/ Yeniboğaziçi-2

İskele

İskele Merkez-1/ Erenköy-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-5/ Akçay-1/ Şahinler-1/ Bostancı-2 Taşpınar-1

Lefke

Gaziveren-1

24 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.918

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 183

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19

Yerel Vaka Sayısı: 163

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 127

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .341.013

Toplam Vaka Sayısı: 15.323

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.069

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2204

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1965

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5518

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 352

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 546

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3457

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.506

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