banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
16 köyde toplam 45 km yol yapımına başlandı
16 köyde toplam 45 km...
Vitamin eksikliğinin 5 tuhaf işareti!
Vitamin eksikliğinin 5 tuhaf işareti!
Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?
Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!
507 gün ülkede kaçak olarak yaşamış!
507 gün ülkede kaçak olarak...
banner404

16 köyde toplam 45 km yol yapımına başlandı

19 Ekim 2022 Çarşamba 18:42
16 köyde toplam 45 km yol yapımına başlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, geçmişte verilen ve altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için seferberlik ilan ettiklerini ifade ederek, “Kırsal kesim altyapı çalışmalarında 16 köyümüzde toplam 45 km yol yapımına başlandı” dedi.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Öztürkler, kırsal kesim altyapıları kapsamında Mevlevi’de yürütülen asfalt yol çalışmalarını inceledi.

Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak yürüttükleri yoğun çalışamalar ile geçmişte verilen ve altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için adeta seferberlik ilan ettiklerini kaydetti. Öztürkler, 21 köy için altyapı projelerinin ihale süreçlerinin tamamlandığını ve bugün itibariyle yapım aşamasına geçildiğini belirtti.

Kırsal kesim arsası hak sahipliği olan kişilerin buralarda yuvalarını kurarken alt yapı eksikliklerinden dolayı yıllarca ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Öztürkler, bu sıkıntıların yaşanmaması adına kırsal kesim arsalarının verilmesinden önce altyapı çalışmalarının tamamlanmış olmasını çok önemsediklerini, bu bağlamda daha önce verilen fakat altyapı eksikliklerinden dolayı sıkıntı yaşayan bölgeler için de kapsamlı bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, kırsal kesim altyapı çalışmaları için her zaman destek olan Başbakan Ünal Üstel’e, Maliye Bakanı Alişan Şan’a projelerin hayat bulmasındaki mali katkıları ve Kırsal Kesim Arsaları Konut Edindirme Birimi Müdürü Ercan Beşerler’e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. 

İnsanın ürettiği kadar ortaya koyduğu eserler kadar değerli olduğuna inandığını söyleyen Öztürkler, “Bakanlık uhdesinde birçok alanda çalışma yürütüyoruz, açıklamalar yapıyoruz, fakat beni en çok mutlu eden gençlerin geleceği, ülkemize sıkı sıkıya tutunmaları ve kendi bölgelerinde mutlu şekilde yaşamaları adına attığımız adımlar, yürüttüğümüz projelerin hayat bulmasıdır” dedi. 

-“Hedef, yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarını tamamlamak”

Öztürkler, Serhatköy, Mevlevi, Boğaziçi, Aş. Bostancı, Yuk. Bostancı’da bazısı 15, bazısı 21 yıldır bekleyen asfalt yol projeleri ile 10 yıldır hasreti çekilen Şahinler İçme ve Kullanma Suyu projeleri başta olmak üzere adanın diğer yarısında Geçitkale, Kumyalı, Nergisli, Sütlüce, Yarköy, Kaplıca, Ardahan, Adaçay, Mormenekşe, Serdarlı, Pınarbaşı ve Dikmen’de asfalt yol altyapıları için ihale süreçlerinin tamamlanarak, yapım aşamasına başlandığını kaydetti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Kısa sürede yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda gençlerimizin yaşadıkları topraklarda kök salmaları ve geleceklerini kuracakları kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması adına önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda toplam 16 köyümüzde yaklaşık 45 kilometreye yakın asfalt yol projesine başlandı. Şahinler köyümüzde de içme ve kullanma suyu projelerimiz devam ediyor. Serdarlı, Vadili, Gaziköy, Serhatköy, Yenierenköy ve Aygün olmak üzere 6 köyümüzde de elektrik götürmek üzere projelerimiz için ihale süreçleri kısa sürede tamamlanarak, yapım aşamasına geçilecektir. Hedefimiz yıl sonuna kadar ihalesi tamamlanmış altyapı projelerimizi tamamlamaktır.” 

Açıklamada, Öztürkler’in Mevlevi ziyareti sırasında bölgede olan Maliye Bakanı Alişan Şan’ın da çalışmaların olduğu bölgeyi ziyaret ederek, bölge halkına desteklerini belirttiği kaydedildi.

Mevlevi kırsal kesim arsaları asfalt yol çalışmalarını inceleyen Öztürkler’e Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Kırsal Kesim Arsaları Konut Edindirme Birimi Müdürü Ercan Beşerler, bölge muhtarları ve vatandaşlar da eşlik etti. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?
Mobilyalarınızın ömrünü nasıl uzatırsınız?
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!
507 gün ülkede kaçak olarak yaşamış!
507 gün ülkede kaçak olarak yaşamış!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı
Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin
Denktaş: Zararı yok, faydası çok
Denktaş: Zararı yok, faydası çok
Arucad Oryantasyon Programı Başladı
Arucad Oryantasyon Programı Başladı
Yağmur bekleniyor!
Yağmur bekleniyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim