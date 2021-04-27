16. Kıbrıs İpek Koza Festivali, bu yıl 1 - 2 Mayıs tarihlerinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor

Dr. Güllüelli açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün Nisan ayının son haftasını çocukların aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması için, toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile aşı haftası olarak ilan ettiği belirterek, özellikle çocuklar için aşıların büyük önem arz ettiğini ifade etti.