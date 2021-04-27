Dr. Güllüelli açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün Nisan ayının son haftasını çocukların aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması için, toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile aşı haftası olarak ilan ettiği belirterek, özellikle çocuklar için aşıların büyük önem arz ettiğini ifade etti.
16. Kıbrıs İpek Koza Festivali, bu yıl 1 - 2 Mayıs tarihlerinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor
Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl yine sosyal medya üzerinden gerçekleşecek festivalle ilgili olarak Girne Belediyesi Hizmet Binasında basın toplantısı düzenlendi.
27 Nisan 2021 Salı 14:07