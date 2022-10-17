16 Bin 873 Hektar Tarım Alanının Suya Kavuşması İçin Çalışmalar Sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti KEİ Ofisi: “Su İletim Projesi’nin 2’nci etabı olan tarımsal sulama için çalışmalarının hızla devam ediyor”

Projenin tamamlanmasıyla Güzelyurt ve Mesarya ovalarında toplamda 16 bin 873 hektar alan sulanacak

Orta Mesarya Ovası’nda 9 bin 720 hektar, Güzelyurt Ovası’nda ise 7 bin 153 hektar alan suya kavuşacak

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ), Türkiye’den KKTC’ye Su İletim Projesi’nin 2’nci etabı olan tarımsal sulama için çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti KEİ tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'den KKTC'ye Su İletim Projesi'nin 2. etabı olan tarımsal sulama için çalışmalar son sürat devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Güzelyurt ve Mesarya Ovalarında toplamda 16 bin 873 hektar alan sulanacak, yerli üretime katkı sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte Orta Mesarya Ovası’nda toplam 9 bin 720 hektar, Güzelyurt Ovası’nda ise toplam 7 bin 153 hektar alana tarımsal amaçlı su iletilecek.

Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulamaları İletim Yapıları (Tünel İşi) 10 Ağustos 2017’de ihale edilmiş ve 25 Ekim 2017’de sözleşmesi imzalanmıştı.

KEİ Ofisinden Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verilen bilgiye göre, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapım işi kapsamında 4,20 metre çapında 5 bin 700 metre uzunluğunda tünel, 3,50 metre çapında 450 metre uzunluğunda galeri ve 1,5 metre çapında 582 metre uzunluğunda çelik cebri boru imalatları yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 1. Kısım işinin 3,75 km uzunluğunda 2500 mm çapında çelik boru döşeme imalatlarının yüzde 95’inin tamamlandığı da belirtildi.

KEİ Ofisi, Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım kapsamında, brüt 9 bin 720 hektar tarım arazisine sulama hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan 48.020,72 m uzunluğundaki İletim Boru Hattının (km:3+750-48+020 arasına ait) 44.270 metrelik kısmının inşa edilmesi işinin ihalesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de kaydetti.