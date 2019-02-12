15 Yaşındaki Çocuğun Kıyma Makinesine Kaptırdığı Sağ Elinin Parmakları Koptu

POLİSİYE OLAYLAR

MUHASEBE OFİSİNE GİREN HIRSIZA SUÇÜSTÜ

KAYIP OLDUĞU DUYURULAN ŞANSEV JABBAR BULUNDU

Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Güzelyurt’ta dün meydana gelen iş kazasında, 15 yaşındaki bir çocuğun sağ el parmakları koptu.

Temizlik yapmak için bir et pazarına giden Yusuf Can Kotan, kıyma makinesini temizlemek isterken kaza geçirdi.

Polis basın bültenine göre kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Yusuf Can Kotan, kıyma makinesini çalıştırıp temizlemek istediği sırada sağ elini makineye kaptırdı. Sağ el parmakları kopan Kotan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

SAAT 02.00’DE SUÇÜSTÜ

Gazimağusa’da Z.B.U. (E-28), bugün saat 02.00 sıralarında, hırsızlık yapmak amacıyla girdiği muhasebe ofisinde suçüstü yakalandı.

Zanlının önceden kendisinde bulunan anahtarla bir iş yerinin muhasebe ofisini açıp girdiği sırada tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

KAYIP JABBAR BULUNDU

Lefkoşa’da polisin 10 Şubat’tan beri kayıp olduğunu duyurduğu Şansev Jabbar (K-45) bulundu.

(AK/GÜL)