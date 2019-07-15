banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
259.280
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1475
EURO
6.4543
Ölü bulunan kadının kimliği belirlendi
ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
İzinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 8 KİŞİ...
Yine iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı
YİNE İŞ KAZASI: 1 KİŞİ...
banner307

15 Temmuz 1974... Kıbrıs’ta Faşist Yunan Darbesi\'nin 45’inci Yılı

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Bugün, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan faşist Yunan darbesinin 45’inci yıldönümü.

15 Temmuz 1974... Kıbrıs’ta Faşist Yunan Darbesi\'nin 45’inci Yılı

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Bugün, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan faşist Yunan darbesinin 45’inci yıldönümü.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
15 Temmuz 1974... Kıbrıs’ta Faşist Yunan Darbesi\'nin 45’inci Yılı

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Bugün, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan faşist Yunan darbesinin 45’inci yıldönümü.

Darbe, Ada’yı Yunanistan’a bağlamak amacıyla Yunan generaller öncülüğünde Başpiskopos Makarios’a karşı yapılmış ve katliama dönüşmüştü.  Darbe, Türkiye’nin 1960 Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan haklarını kullanarak 20 Temmuz’da Ada’ya çıkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

MAKARİOS’A DARBE

45 yıl önce, 15 Temmuz 1974’te, Ada’nın Yunanistan’a bağlanmasının (Enosis) daha fazla geciktirilmesine karşı olan EOKA’cı Rumlar ile Yunanistan’daki Albaylar Cuntası’nın Kıbrıs’taki subay ve askerleri, Kıbrıslı Türklerin direnişi yüzünden ertelemek zorunda kaldıkları Enosis’i bir an önce hayata geçirmek için, bu hedefi daha uzun vadede gerçekleştirme amacında olan Makarios’a karşı darbe yaptı.

Makarios’a göre  Enosis’in gerçekleşmesi için konjektür ve  zaman uygun değildi. Kıbrıs Türkleri  yavaş yavaş yok edilmeliydi.  Yunan Cuntasına ve EOKA-B’ye göre ise  daha fazla beklemeye gerek yoktu.

1967 yılında adadan ayrılmak zorunda kalan terör örgütü EOKA’nın eski lideri General Grivas, 1971 yılında geri dönmüştü. Grivas, 1974 Ocak’taki ölümüne kadar, eski terör örgütünü “EOKA-B” adıyla canlandırmaya çalışmıştı. EOKA-B, General Grivas’ın 1974 yılı başlarındaki ölümünden sonra tamamen Yunanistan’daki cuntanın kontrolü altında faaliyet gösteriyordu.

ÖLDÜ DENİLEN MAKARİOS KAÇTI 

Örgüt, ilerleyen günlerde Makarios karşıtı faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ve, toplumlararası görüşmelerin kesilmesinden kısa bir süre sonra, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıslılar silah ve top sesleriyle uyandı. Ancak bu kez saldırıya maruz kalan Türkler değil, Makarios’un Başkanlık Sarayı’ydı. 

Yunan subayların komutasındaki, Rum Milli Muhafız Ordusu ve EOKA-B darbe düzenledi. Öldü denilen Makarios, kaçmayı başardı.  Baf’tan “yaşıyorum, direnişe devam” mesajı verdi.  Ardından da adadaki İngiliz üslerinden Malta’ya oradan da İngiltere’ye kaçmayı başardı. 

Darbede hayatını zor kurtaran Makarios, 19 Temmuz 1974’te BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada; hem Yunanistan’ın amacını açık biçimde ortaya koydu.  Hem yapılan katliamları hem de Kıbrıs Türklerini bekleyen tehlikeleri anlattı.

banner317
SAMPSON CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLDİ

Darbenin başarıya ulaşmasının ardından, Yunanistan’daki cuntanın desteklediği EOKA’cı Nikos Sampson cumhurbaşkanı ilan edildi. 

Darbe sırasında EOKA karşıtı veya Makarios yandaşı 2 bin kadar Yunan ve Rum da öldürüldü.  Binlerce kişi hapisaneye konuldu.  


BARIŞ HAREKATI

Darbe ve Rumlar arasında yaşanan çatışmalar, Kıbrıslı Türkleri de harekete geçirdi.  Darbe haberini, uzun yıllar TAK Müdürü olarak da görev yapan Kemal Aşık’tan alan Rauf Denktaş, Kıbrıslı Türklere “Bu Rumlar arası bir olaydır sakın karışmayınız” mesajını iletirken, dönemin  Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’e de “Enosis için son adım atılmıştır. Müdahaleden başka çare yoktur” mesajını gönderdi.

Rumlar arasındaki hesaplaşmanın son bulmasının ardından, sıranın Kıbrıslı Türklere geleceğinden endişe eden Türkiye darbe girişiminin kabul edilemez olduğunu açıkladı. 

Denktaş’ın mesajı, Ankara’da karşılık bulmuştu.  Ecevit hemen harekete geçti.  Londra’ya giderek diğer garantör İngiltere ile ortak müdahale için girişimlerde bulunan Başbakan Ecevit’in diplomatik temaslarından sonuç alınamayınca, Türkiye duruma tek başına müdahale etmeye karar verdi. 20 Temmuz sabahı “Barış Harekatı” başladı. 

Üç gün süren harekatın ardından Türkiye ateşkesi kabul etti (22 Temmuz, 17.00). Harekatın üçüncü gününde Rum tarafında da beklenmeyen bir gelişme oldu. Darbe lideri Sampson, başkanlık görevini, Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides’e devrettiğini açıkladı. Klerides, 5 ay boyunca, Makarios tekrar adaya dönünceye kadar başkanlık görevini yürütecekti. 

Kıbrıs’ta ateşkes sağlanmasıyla birlikte, Yunanistan’da da iktidar değişti ve 7 yıl süren cunta dönemi sona erdi. Paris’ten Atina’ya çağırılan Karamanlis “ulusal birlik hükümeti” kurdu. Böylece Başbakan Bülent Ecevit’in iddiası doğrulandı, Barış Harekatı dolaylı yoldan da olsa Rumların yanısıra, Yunanistan’a da demokrasi ve barış getirdi. 

Yaklaşık 5 ay sonra, 7 Aralık 1974’te adaya dönebilen Makarios ise, Glafkos Klerides’ten devraldığı görevi, hayatını kaybettiği 3 Ağustos 1977’e dek devam ettirdi. 

(FG/HÖ)                FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Sergiler Ekonomi Bakanı Taçoy Tarafından Açıldı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Sergiler Ekonomi Bakanı Taçoy Tarafından Açıldı
İskele’deki Trafik Denetiminde 32 Araç Sürücüsü Rapor Edildi
İskele’deki Trafik Denetiminde 32 Araç Sürücüsü Rapor Edildi
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti
Arapköy’deki iş kazasında yaralanan 38 yaşındaki Batuş’un tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Arapköy’deki iş kazasında yaralanan 38 yaşındaki Batuş’un tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Düzova yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki Bakioğlu yoğun bakımda
Düzova yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki Bakioğlu yoğun bakımda
UKÜ, ünlü şef Sedat Demir’i ağırladı
UKÜ, ünlü şef Sedat Demir’i ağırladı
Başbakan Tatar, Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı
Başbakan Tatar, Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı
Ölü bulunan kadının kimliği belirlendi
Ölü bulunan kadının kimliği belirlendi
CTP’li vekillerden Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret
CTP’li vekillerden Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret
Hindistan'da Bina Çöktü: 14 Ölü
Hindistan'da Bina Çöktü: 14 Ölü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim