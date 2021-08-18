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152'si yerel 179 pozitif vaka
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152'si yerel 179 pozitif vaka

"Toplam 14.103 test yapıldı, 152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 242 kişi taburcu edildi"

18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:27
152'si yerel 179 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.103 olup, 152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 242 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi yurt dışından hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır.

70 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 7 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-16/ Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4/ Yenişehir-1/ Çağlayan-1/ Metehan-3/ Demirhan-2/ Dereboyu-1/ Arapahmet-2/ Değirmenlik-1/ Gelibolu-1/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Haspolat-8/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-8/ Meriç-1 / Akıncılar-1

Girne

Girne Merkez-16/ Alsancak-3/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-2/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-2/ Esentepe-1/ Karakum-3/ Çatalköy-1/ Lapta-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Kaliland-1/ Anadolu-1/ Geçitkale-1/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Karakol-2/ Görneç-1/ Çanakkale-4/ Vadili-1/ Yeniboğaziçi-1

İskele

İskele Merkez-1 / Kuzucuk-1/ Dipkarpaz-3

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-5/ Aydınköy-1/ Akçay-1

Lefke

Taşpınar Köyü-1/ Doğancı-1/ Yeşilırmak-1

18 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.103

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 152

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 242

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.235.365

Toplam Vaka Sayısı: 14.244

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.284

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1681

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3363

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 574

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 327

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3030

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.287

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