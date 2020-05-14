1500 TL ücret desteğine başvuruda bulunup sıkıntı yaşayanlara destek hizmeti sağlanıyor

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 17 Nisan’da uygulamaya konan 1500 TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla destek hizmeti verilmeye başlandı.
Bu konuda sorun yaşayanların İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde ‘‘Sorun Bildir’’ linkinin kullanılabileceği kaydedildi.
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 17 Nisan’da uygulamaya konan 1500 TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla destek hizmeti verilmeye başlandı.