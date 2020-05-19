1500 TL destek ödemesindeki yanlışlıklar

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında dün saat 15.30’da Güzelyurt Hotel’de toplanan Bakanlar Kurulu’nun toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Bakanlar Kurulu adına açıklamayı Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptı.

Çalışma Bakanlığı’nın COVİD-19 süreci nedeniyle kapalı olan özel sektörün çalışanlarına verdiği 1500 TL’lik destek programı konusunda da açıklamada bulunan ve rakamlara değinen Özersay, 45 bin 159 kişinin destekten yararlandığını, bu kişilere yaklaşık 67 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

9 bin civarında başvurunun hatalı beyan-hatalı başvuru nitelediğinde olduğunu kaydeden Özersay, 800 civarında başvuruda banka numarası ve kimlik kartı numarasındaki yanlışlık saptandığını, düzeltmenin ardından bu kişilere ödeme yapılacağını dile getirdi.