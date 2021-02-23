1500 TL destek ödemeleri için başvurular başladı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı ile, 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen, kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerleri destek ödemesine başvurabilecek. Başvurular ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılacak.

2021 yılı için yapılması öngörülen ücret destek ödemelerinin başvuruları bugün başlamıştır.

KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerlerine, kapalı kaldıkları sürelere göre, Bakanlığımız tarafından, aylık 1500 TL’ye kadar ücret desteği verilecektir.

İşverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için, 23 Şubat 2021 tarihinden 5 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresine çalışanları adına başvuru yapması gerekmektedir.

Yapılan başvurular neticesinde belirlenen hak sahibi çalışanların ödemeleri İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından çalışanların hesabına yatırılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."