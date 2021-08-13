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150 Kıbrıslı Türk öğrenci Güney’de aşı oldu

Yurt dışında okuyan yaklaşık 150 Kıbrıslı Türk öğrenci aşı sertifikası problemi yüzünden dün Güney Lefkoşa Devlet Fuarı alanındaki aşı merkezinde Koronavirüs (COVID-19) aşısı oldu.

13 Ağustos 2021 Cuma 10:38
150 Kıbrıslı Türk öğrenci Güney’de aşı oldu

Güney Kıbrıs Hükümet kaynaklarının Kıbrıs Haber Ajansı (KHA)’ya yaptığı açıklamalara göre, amacın, öğrencilerin verilerinin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin veriler portalına yüklenmesini sağlamak ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için yurt dışına yolculuklarının kolaylaştırmak olduğu belirtildi. Aynı kaynaklar, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin buna ihtiyacı olan daha başka Kıbrıslı Türk öğrencilere de hizmet etmeye hazır olduğunu kaydettiler.

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‘Kıbrıs Cumhuriyeti’, üç hafta önceki veriler temelinde aşı sertifikası verebilmek amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen Koronavirüs aşılarıyla aşı olanlarla ilgili listeleri Kıbrıs Türk tarafından istediği; ancak KKTC’nin buna henüz yanıt vermediği belirtildi.

Bu nedenle şu an, AB tarafından onaylanan aşılarla aşılanmış olan Kıbrıslı Türklerin kayıtlarının yapılabilmesi için, örneğin, aşılanmış olan Kıbrıslı Türklerin verilerini kaydedip ilgili belgeleri bilgisayara yükleyip elektronik bir platform oluşturulması gibi başka yollar aranmakta olduğu açıklandı. Bulunacak çözümün önümüzdeki iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

Şu ana kadar KKTC’ye Avrupa Birliği tarafından onaylanan 160.000 doz aşı verildi. Bunlardan 40.000’i son iki üç gün içerisinde iletildi. 

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