banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
1.5 Yaşındaki Seher ağır yaralı...
1.5 Yaşındaki Seher ağır yaralı...
Hükümetin tadı tuzu kalmadı…
Hükümetin tadı tuzu kalmadı…
"Mahkemeye saygımız yüksek”
"Mahkemeye saygımız yüksek”
“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız”
“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız”
banner405

1.5 Yaşındaki Seher ağır yaralı...

Araç Sürücüsü Mukaddes Yeni Pınar tutuklandı

06 Ekim 2022 Perşembe 20:55
1.5 Yaşındaki Seher ağır yaralı...

Bugün saat 13:00 sıralarında, Dikmen’de, Dikmen İlkokulu’na ait araç park yeri içerisinde, Mukaddes YENİPINAR(K-37), yönetimindeki LZ 404 plakalı araç ile hareket halinde iken, annesi refakatinde yürümekte olan Seher KARAKULLE(K-1,5)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Seher KARAKULLE, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Mukaddes YENİPINAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antakya'da Mutlu Yaşam Derneği rüzgarı esti
Antakya'da Mutlu Yaşam Derneği rüzgarı esti
Tüp alev aldı
Tüp alev aldı
“Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz”
“Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz”
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
TC Sağlık Bakanı Koca KKTC'de...
TC Sağlık Bakanı Koca KKTC'de...
Hükümetin tadı tuzu kalmadı…
Hükümetin tadı tuzu kalmadı…
Arıklı, Yeni Ercan Havalimanı'ndaki çalışmaların rutin olarak denetleneceğini söyledi
Arıklı, Yeni Ercan Havalimanı'ndaki çalışmaların rutin olarak denetleneceğini söyledi
GAÜ, “Kıbrıs Psikoloji Zirvesi“ne Ev Sahipliği Yapacak
GAÜ, “Kıbrıs Psikoloji Zirvesi“ne Ev Sahipliği Yapacak
Karayolları Dairesi Yeni Müdürü Yeşil, Görevi Devraldı
Karayolları Dairesi Yeni Müdürü Yeşil, Görevi Devraldı
Erhan Arıklı'dan 'zorunlu' açıklama...
Erhan Arıklı'dan 'zorunlu' açıklama...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim