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15 Yaşındaki kıza tecavüzle suçlanıyor

Girne’de tecavüz suçu işlediği iddia edilen U.S.(29) bugün mahkemeye çıkarıldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:56
15 Yaşındaki kıza tecavüzle suçlanıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de tecavüz suçu işlediği iddia edilen U.S.(29) bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 25 Temmuz’da Alsancak’ta dövme yapmayı öğrenmek üzere yanına gelen 15 yaşındaki kızın cinsel organını okşayarak cinsel saldırı suçunu işledikten sonra orak seks yaptırarak cinsel tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

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