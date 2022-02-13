Polis Cuma günü evinden ayrılıp halen dönmeyen 15 yaşındaki Işıl Nisa Sancak’ın aranmakta olduğunu duyurdu.
15 yaşındaki Işıl Nisa Yalçın aranıyor
Polis Cuma günü evinden ayrılıp halen dönmeyen 15 yaşındaki Işıl Nisa Sancak’ın aranmakta olduğunu duyurdu.
13 Şubat 2022 Pazar 13:00
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“11.02.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Işıl Nisa YALÇIN(K-15) Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”
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