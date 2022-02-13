15 yaşındaki Işıl Nisa Yalçın aranıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“11.02.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Işıl Nisa YALÇIN(K-15) Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”