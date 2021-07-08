15 yaşındaki çocuğun öldüğü iş kazasıyla ilgili tahkikat başlatıldı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: “15 YAŞINDAKİ GÜL’ÜN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün Güzelyurt’ta bir makinist atölyesinde 15 yaşındaki Mahmut Gül isimli çocuğun ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Çalışma Dairesi tarafından yapılan ilk tahkikatta Ferdi Takali adına kayıtlı makinist atölyesinin, 15 yaşındaki Mahmut Gül’ü kayıt dışı çalıştırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 15 yaşındaki Mahmut Gül isimli çocuğun Güzelyurt’ta bir makinist atölyesinde yaşanan ölümlü iş kazasında hayatını kaybetmesinden “derin üzüntü” duyduğunu belirtildi.



Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişlerin olay yerine giderek, ölümlü iş kazasıyla ilgili tahkikat başlattığını duyuran bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Olay meydana geldiği andan itibaren, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler hemen olay yerine giderek, iş kazasıyla ilgili tahkikat başlatmıştır. Çalışma Dairesi tarafından yapılan ilk tahkikatta, makinist atölyesinin Ferdi Takali adına kayıtlı olduğu, 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün babasının çalışma izinli, annesinin oturma izinli olduğu ve kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilmiştir..Konuyla ilgili soruşturma, Çalışma Dairesi Müdürlüğü Güzelyurt Bölge Amirliği ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde sürdürülmektedir. Bakanlığımız gerekenin yapılması için, konunun takipçisi olmaya devam edecektir”Bakanlık, “Tüm ülke olarak hepimizi yasa boğan bu üzücü iş kazasında, hayatını kaybeden çocuğumuza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz” dedi.