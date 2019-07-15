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15 Temmuz fotoğraf sergisi Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı

DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATAN BELGESEL DE GÖSTERİLDİ

15 Temmuz fotoğraf sergisi Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı

DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATAN BELGESEL DE GÖSTERİLDİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
15 Temmuz fotoğraf sergisi Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı

DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATAN BELGESEL DE GÖSTERİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nde üç yıl önce yapılan darbe girişimini konu alan fotoğraf sergisi Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı. 15 Temmuz’u anlatan belgesel gösterimi de yapıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışına Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tuğgeneral Tevfik Algan, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Kaya, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Murat Dirican, davetliler ve öğrenciler katıldı. Konuklara sergiyi dolaşırken Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin eşlik etti.

“15 Temmuz Sergisi”, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz akşamı yaşananları ve halkın direnişini yansıtan 40 fotoğraftan oluşuyor. Sergi, Çarşamba güne kadar 09.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde ziyaret edilebilecek. 

Öte yandan sergi açılışından sonra yine Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde belgesel gösterimi oldu. TRT World tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz’u konu alan “The Network” belgeseli gösterildi.

Son Güncelleme: 15.07.2019 19:47
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