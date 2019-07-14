15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yarın KKTC’de de kutlanacak.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yarın saat 11.00’de gün dolayısıyla basın toplantısı düzenlenecek.

TÖREN SAAT 17.00’DE

Gün dolayısıyla saat 18.00’de ise Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Sergisi” açılacak, saat 18.30’da da “The Network” adlı belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Lefkoşa Hala Sultan Camii’de Yatsı Namazı’nı takiben saat 21.45’de “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı yer alacak.