15 Şubat'a kadar tam kapanıyoruz!

7 VE 14 ŞUBAT PAZAR GÜNLERİ NÖBETÇİ ECZANELER HARİCİNDEKİ TÜM SEKTÖRLER KAPALI OLACAK

BANKALAR 8-12 ŞUBAT’TA KAPANACAK

150 BİN PCR TEST KİTİ VE 3 PCR CİHAZI ALINACAK

Koronavirüs vakalarının tırmanışını sürdürdüğü KKTC'de Bakanlar Kurulu 5-15 Şubat arasında tam sokağa çıkma yasağı kararı aldı. 7 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazar günleri ise nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak.

İlçeler arası seyahatler yasaklanırken İlçe Emniyet Kurulları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından istisnai durumlarda verilen tüm izinler durduruldu. Bankalar 8-12 Şubat’ta kapalı olacak ve çeklerin işlem görmemesi için düzenlemeye gidildi.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü ikinci toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, bugün Covid-19 gündemiyle arka arkaya iki kez toplanma ihtiyacı hasıl olduğunu ve toplantıda bugüne kadar ortaya çıkan Covid 19 konularını ele aldıklarını kaydetti.

5-15 ŞUBAT TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Saner, aldıkları karar uyarınca 5 Şubat saat 20.00 ile 15 Şubat 05.00 arasında vatandaşların elzem ihtiyaçlarını karşılaması haricine ülkede tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Nöbetçi eczanelerin iki katı olacağını, market, manav, balıkçı gibi elzem ihtiyaçların karşılanacağı yerlerin 08.00-17.00 arası açık olacağını bildiren Başbakan Saner, ilçeler arasında tüm giriş ve çıkışların da kapatıldığını duyurdu.

7 VE 14 ŞUBAT'TA ECZANELER DIŞINDA HER YER KAPANACAK.... BANKALAR 8-12 ŞUBAT'TA KAPALI

Başbakan Saner, ayrıca 7 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç bütün sektörlerin kapalı olacağını bildirdi.

İlçe emniyet kurulları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından, elzem hizmet verecek devlet daireleri haricinde 5 Şubat’tan itibaren vediği tüm istisnai izinlerin iptal edildiğini kaydeden Başbakan Ersan Saner, tüm bankaların 8-12 Şubat arasında 5 gün tatil ilan edildiğini ve bu sürede çeklerin işlem görmemesi için karar aldıklarını açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, toplantının sabahki bölümnde 150 bin PCR test kiti ve 3 PCR cihazı alınması kararı ürettiklerini söyledi ve böylece test sayılarının artacağını vurguladı.

Saner, bugüne kadar ortalama 3 bin 500 olan test sayısının son üç günde 5 bin civarında olduğunu ve bugün de 6 bin 737 testle en yüksek test oranına ulaşıldığını kaydederek “Aşılama ve pcr test çalışmaları ülkenin kapalı olacağı dönemde de Sağlık Bakanlığımızın kontrolünde devam edecek” dedi.