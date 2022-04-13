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15 Nisan Dünya Sanat Günü... Girne'de etkinlikler düzenlenecek

Girne’de “15 Nisan Dünya Sanat Günü” kapsamında etkinlik düzenlenecek.

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:39
15 Nisan Dünya Sanat Günü... Girne'de etkinlikler düzenlenecek

Girne’de “15 Nisan Dünya Sanat Günü” kapsamında etkinlik düzenlenecek.

Girne Belediyesi ile İpek Denizli Sanat Atölyesi iş birliğinde, Cuma günü 14.00- 19.00 saatleri arasında Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alacak etkinlikte, ressamlar ve fotoğraf sanatçıları açık alanlarda eserlerini sergileyecek, yazarlar ve şairler şiir okuyup kitaplarını imzalayacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinliğe, Feyzan Korur, Ayşe Tural, Zafer Muhtaroğlu, Özlem Karakaşlı, İlkay Adalı, Orkun Bozkurt, Zeynep Yenen, Nurperi Özgener, Gülşen Musa Şenderin, Ferdiye Yurdakul kitapları ve şiirleriyle katkı koyacak.

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Nevin Halis en uzun resim çalışmasını ziyaretçilerle oluşturacak, Leman Cankat 17.00-19.00 saatleri arasında seramik kil çalışması, Hasan Kayıplar, Bedia Kale, Mandana Mehrinia, Candan Behzatoğlu, Zülal Karlıova, İpek Denizli ve Tünay Özyay’ın resimleri ve fotoğrafları sergisi etkinlikte yer alacak.

Ayla Öztaşçı doğaçlamalar ve oyun kartlarıyla sokak tiyatrosu oluşturacak, Ahmet Sunisi müzikleri ile Dünya Sanat Günü’ne vurgu yapacak. Sanatseverler etkinlik günü stantlardan yiyecek, içecek alış, verişi yapabilecek.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, kültür ve sanat alanlarında birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, yıllardır sanata “evet” dediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nidai GüngördüKktcGirne Belediyesi
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