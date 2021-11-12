15 Kasım’da bazı güzergahlar trafik akışına kapalı olacak

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım Pazartesi Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Dr. Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol güzergahı trafik akışına kapatılacak.
Belirtilen tarih ve saatlerde, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.
Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.
Açıklamada, diğer yönlerden gelecek sürücüler için şu bilgler verildi:
GAZİMAĞUSA
15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümü kutlama töreni nedeniyle Gazimağusa’da da, saat 11.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar İsmet İnönü Bulvarı, DAÜ Çemberi ile Sulu Çember arasında kalan kısmı ve Baykal Çemberi ise saat 13.00’de trafik akışına kapatılacak.
Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.