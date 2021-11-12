banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazı ve kabağa dikkat!
Pazı ve kabağa dikkat!
Resmi Gazete'den haberler..
Resmi Gazete'den haberler
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
banner405
Flaş Haber
Karakum Anaokulu kapatıldı
Kapat

15 Kasım’da bazı güzergahlar trafik akışına kapalı olacak

15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümü kutlama tören programı nedeniyle bazı güzergahlar trafik akışına kapalı olacak.

12 Kasım 2021 Cuma 12:45
15 Kasım’da bazı güzergahlar trafik akışına kapalı olacak

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım Pazartesi Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Dr. Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol güzergahı trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.

Açıklamada, diğer yönlerden gelecek sürücüler için şu bilgler verildi:

banner341
“Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları, Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli Çemberini kullanmaları, Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy – Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları, Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş Işıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya             Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları rica olunur.”

GAZİMAĞUSA

15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümü kutlama töreni nedeniyle Gazimağusa’da da, saat 11.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar İsmet İnönü Bulvarı, DAÜ Çemberi ile Sulu Çember arasında kalan kısmı ve Baykal Çemberi ise saat 13.00’de trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

banner360
Son Güncelleme: 12.11.2021 14:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngör çöplüğü dünden beri yanıyor
Güngör çöplüğü dünden beri yanıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
24. Cumhuriyet Şöleni düzenleniyor
24. Cumhuriyet Şöleni düzenleniyor
Cumhuriyet korteji düzenlendi
Cumhuriyet korteji düzenlendi
Bağımsızlık Yolu: "Yapılan öneriyle karma oy sisteminin kaldırılması Anayasa’ya aykırıdır"
Bağımsızlık Yolu: "Yapılan öneriyle karma oy sisteminin kaldırılması Anayasa’ya aykırıdır"
Gönyeli’de “Genç Park” açılıyor
Gönyeli’de “Genç Park” açılıyor
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
Karakum Anaokulu kapatıldı
Karakum Anaokulu kapatıldı
Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti
Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim