15 Kasım mesajları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Prof. Dr. Hocanın, mesajında “Kıbrıs Türk Halkı, KKTC’yi, liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş önderliğinde, 15 Kasım 1983’te ilan etmiş ve bugünlere kadar getirmiştir. KKTC, kurulduğu günden itibaren uluslararası toplum tarafından maruz kaldığı ambargolara rağmen, başta yükseköğretim olmak üzere birçok alanda kendini dünyaya kanıtlamış, gelişimini sürdürmüştür. DAÜ de bu gelişimin en önemli sembollerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hocanın, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anarken, bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, tüm mücahitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunarız. Halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

**

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü ile ilgili bir bildiri yayınladı. Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Her milletin kendi tarihinde unutamayacağı özel günler vardır. 15 Kasım 1983 de, Kıbrıs Türk Halkı’nın daima gurur ve onur duyacağı varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak taçlandırdığı özel bir gündür.

Çok acı dönemler geçiren Kıbrıs Türk Halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk Ulusu’nun yürüttüğü milli mücadeleyi ve ardından kurduğu Cumhuriyeti örnek alarak, çok zor koşullarda kendi varoluş ve özgürlük mücadelesini yürütmüştür. Bu mücadele; Mehmetçik ve Mücahidin omuz omuza gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile sonuca ulaşarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür ve bağımsız iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile en üst noktaya ulaşmıştır.

Bugün dünya üzerinde birçok millet, kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir. Bunu kanıyla, canıyla başarmış olan bizlerin amacı, bu bağımsız devleti sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı her alanda daha çok çalışarak göstermek olmalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı’nın şanlı direniş ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş Yıl Dönümü’nü onur ve gururla kutlarken, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş olmak üzere; tüm şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyor, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz.”

**

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, KKTC’nin Kuruluş yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Dernek Başkanı E.Yzb. Kazım And, yayınladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, esarete boyun eğmemek için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın liderliğinde bağımsızlığını elde ettiğini, KKTC’yi de ilan ederek bağımsızlığını güvence altına aldığını kaydetti.

And, “Kıbrıs Türkleri olarak Anavatanımızla birlikte bugüne kadar göstermiş olduğumuz tavır ve girişimlerimizle barış, huzur ve güven içinde bağımsız yaşamaktan başka arzumuz olmadığını birçok kez ortaya koymamıza rağmen uluslararası alanda hak ettiğimiz yere maalesef ulaşamadık. Ambargolar ve izolasyonlara rağmen verdiğimiz tüm çabaların sonuçsuz kalmayacağına ve KKTC’nin dünya kamuoyunda hak ettiği yeri alarak küresel ve bölgesel alanda daha etkin roller üstleneceğine Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği olarak içtenlikle inanmaktayız” dedi.

**

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) Başkanı Ümit Serdaroğlu KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü mesajı yayınladı.

Serdaroğlu yayınladığı mesajda, “Bugün Kıbrıs Türk Halkının insan hak ve özgürlüğünün doğal sonucu olarak kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Uygar ve ileri dünyada bireylerin sahip olduğu insan hak ve özgürlükleri yanında toplumların da kendi oluşumlarını tamamlayıp geliştirmek, bağımsızlık ve kendi kaderini kendilerinin sahip çıkma hakkı vardır. Toplumların bu doğal hakkını engelemeye hiçbir yabancı gücün ve hiçbir devletin hak ve yetkisi yoktur. Geçmişimizin bilinci içerisinde bugünlere nasıl ulaştığımızı çok iyi biliyoruz. Kendi Cumhuriyetimizde kendi anayasamızın güvencesi altında yaşamanın huzur ve mutluluğu içindeyiz” dedi.

**

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği KKTC’nin kuurluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Genel Başkan Yılmaz Bora tarafından yayımlanan mesajda, “Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38’nci Kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutlarken, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Başta büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineliyoruz.” Denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ile kutladık. 10 Kasım’da ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü andık. Onu yalnız 10 Kasımlarda değil, yaşantımızın her anında hatırlayarak, gösterdiği yoldan yürüyerek her türlü zorluğu aşabileceğimiz bilinci ve inancı içinde olmalıyız.

Zorluklar bizi yıldırmamalıdır. Zira O, nice zorluklar ve imkansızlıklar içinde mücadele arkadaşlarıyla birlikte yepyeni bir devlet yaratarak Türk Ulusu’nun olduğu kadar dünyanın da takdirini kazanmıştır.

Kıbrıs Türk halkı bir asırlık varoluş mücadelesini zaferle taçlandırarak kurduğu KKTC Devleti’nin 38’nci Kuruluş yıldönümünü, büyük bir onur ve kıvançla kutluyoruz. Rum Akritas Soykırım Planına karşı, Kıbrıs Türk halkı 11 yıl süren şanlı direnişle kendisini savunmuş, ENOSİS’E geçit vermemiş, egemen varlığını korumuştur.

15 Temmuz 1974’te, ENOSİS’İ gerçekleştirmek için Rum- Yunan işbirliği faşist Yunan darbesi gerçekleştirildi. Garantör ülke Anavatanımız Türkiye, bu oldu – bittiye karşı, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmalarının kendisine verdiği hukuki müdahale hakkını kullanarak, Mehmetçikle Mücahidin üstün fedakârlıkları sayesinde 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmiş ENOSİS hayalini tarihe gömdüğü gibi Kıbrıs Türk Halkını da ikinci bir soykırım planı olan “İPHESTİOS” katliamından kurtarmıştır.

5 Ağustos 1975’de Nüfus Mübadele Antlaşması yapılarak Kıbrıs Türk halkı Ada’nın Kuzey’inde, Rumlar Güney’inde toplanmış ve tamamen iki ayrı halktan oluşan iki ayrı kesim oluştu. 1977 ve 1979 Denktaş – Makarios, Denktaş – Kyprianou Doruk Antlaşmaları ile iki kesimlilik teyit edildi ve Kıbrıs’ta iki ayrı otonom idarenin varlığı kabul edildi.

Sözde tüm Kıbrıs’ı temsil ettiğini iddia eden ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle işgal ettikleri halde, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak gayri meşru bir şekilde tanınmayı sürdüren Rumlar, geçen süreçte adil bir çözüme yanaşmadı. Kıbrıs’ın bütününe sahip çıkarak, Kıbrıs Türk Halkını üniter bir yapı içine (Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne) azınlık olarak alma uğraşlarını sürdürmektedirler. Örneğin bağlantısızlarda, sözde “Kıbrıs’taki Türk İşgalini defetmek için işbirliği ve güç birliği” kararı ile BM Genel Kurulunda alınan “Rum göçmenleri evlerine ivedilikle dönme hakları” kararları ( 13 Mayıs 1983 tarihi ve 37/253 sayılı) Rum – Yunan tarafının gerçek niyetlerini gösteriyordu. Nüfus mübadelesi antlaşmasını yok sayan bu antlaşmayı zorlayan koşulları göz ardı eden, Kuzey’e göçen Türklerin 11 yıl maruz kaldıkları maddi ve manevi kayıpları ve Güney’de bıraktıkları mal varlığını görmezden gelen bu yanlı kararlar karşısında Kıbrıs Türk halkı kayıtsız kalamazdı.

Sonuçta egemen varlığımızın korunarak yaşatılması için, 15 Kasım 1983’te KTFD Meclisi’nin oy birliği ile aldığı bir kararla ve Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38’nci Kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutlarken, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Başta büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineliyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı Anavatanımızın desteğinde Bağımsız Devletimizi sonsuza dek yaşatmak azmi ve kararındadır. Anavatanımız olmadan nefes alamayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan da var olamayız. Ne Mutlu Bağımsız Devletimizi kuranlara, Ne Mutlu Devletimizi büyük bir inançla ve kararlılıkla savunanlara, Ne Mutlu Türk’üm Diyene.

**

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Döktüğü her kanda, verdiği her şehitte bu toprakların Kıbrıs Türkü'nün vatanı olduğunu bütün dünyaya yılmadan, usanmadan haykıran, "kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum" şuurunu nesilden nesile aktaran, ecdadından aldığı şanlı bayrağı ahfâdına teslimde hiçbir fedakârlıktan geri durmayan başta Dr. Fazıl Küçük ve 38 yıl önce Cumhuriyeti ilan ederek herkesten çok bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti'ne inanan Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anıyor, bu münasebetle her geçen gün bağımsızlığını güçlenerek tüm dünyaya ilan eden bir Kıbrıs'ı görme temennisiyle tüm Kıbrıs halkının bayramını kutluyorum.”

**

KKTC’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu mesaj yayınladı.

Serdaroğlu mesajında, “Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, Anavatan Türkiye'nin, Halkımızın, Mücahitlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, birlik ve beraberlikle kendi kimliğimiz için kurulmuş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla, dirençle sürdüren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında öncülük eden Dr.Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a ve gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunar, tüm şehitlerimizi rahmetle ve özlemle anarız” dedi.