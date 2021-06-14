15 Haziran 2021 Salı gündemi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi, üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” düzenliyor. Çalıştay Levent Kindergarten’da düzenlenecek. Çalıştayın açılış konuşmasını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yapacak. (10.00)