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14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir Teslim... Murat Dirican Görevi, Osman Akyıldız’a Devretti

CUMHURBAŞKANI AKINCI, 14. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA KOMUTA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI

14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir Teslim... Murat Dirican Görevi, Osman Akyıldız’a Devretti

CUMHURBAŞKANI AKINCI, 14. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA KOMUTA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI

29 Ağustos 2019 Perşembe 07:59
14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir Teslim... Murat Dirican Görevi, Osman Akyıldız’a Devretti

CUMHURBAŞKANI AKINCI, 14. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA KOMUTA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI

MURAT DİRİCAN GÖREVİ, OSMAN AKYILDIZ’A DEVRETTİ

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte, 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen komuta ve sancak devir teslim törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Tugayın tarihçesi ile görevi devreden ve devralan komutanların özgeçmişleri okundu.

Törende, Tank Albay Murat Dirican görevi, 30 Ağustos itibariyle Tuğgeneralliğe terfi eden Albay Osman Akyıldız’a devretti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevi devreden Tank Albay Murat Dirican’a, KKTC’deki görev süresindeki hizmetleri anısına plaket verdi.

Tören, sancağın yerini almasının ardından, askeri birliklerin tören geçişi ile tamamlandı. 
(HUR/ÖK)    FOTOĞRAFLI

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