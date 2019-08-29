14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir Teslim... Murat Dirican Görevi, Osman Akyıldız’a Devretti

CUMHURBAŞKANI AKINCI, 14. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA KOMUTA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI
MURAT DİRİCAN GÖREVİ, OSMAN AKYILDIZ’A DEVRETTİ
Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte, 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen komuta ve sancak devir teslim törenine katıldı.
Törende, Tank Albay Murat Dirican görevi, 30 Ağustos itibariyle Tuğgeneralliğe terfi eden Albay Osman Akyıldız’a devretti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görevi devreden Tank Albay Murat Dirican’a, KKTC’deki görev süresindeki hizmetleri anısına plaket verdi.
Tören, sancağın yerini almasının ardından, askeri birliklerin tören geçişi ile tamamlandı.
(HUR/ÖK) FOTOĞRAFLI