14 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

Ankara\'daki temaslarını sürdüren Başbakan Tufan Erhürman TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun düzenleyeceği "6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu sempozyumun açılışında konuşma yapacak. (10.30)

Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, şehit edilişinin 55. yıl dönümünde adının verildiği Meclis Kütüphanesi\'nde anılacak. (11.00)

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile beraberindeki heyet Hür-İş’i ziyaret edecek. (11.30)UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile beraberindeki heyet Kamu-Sen’i ziyaret edecek. (12.30)

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile beraberindeki heyet Müteahhitler Birliği\'ni ziyaret edecek. (14.30)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Avrupa Birliği’nin 2019-20 Akademik Yılı Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Burs Programıyla ilgili düzenleyeceği etkinliğe katılacak. (16.30-Merit Hotel - Lefkoşa)

Sağlık Bakanlığı "Hasta Refakatçi Eğitimi"ni tamamlayan kişilere sertifikaları takdim edilecek. Sağlık Bakanlığı\'nda gerçekleşecek sertifika törenine Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit katılacak. (17.00)

*****************