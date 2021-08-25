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149'u yerel 173 pozitif vaka
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149'u yerel 173 pozitif vaka

"Toplam 16.630 test yapıldı, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi taburcu edildi"

25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:41
149'u yerel 173 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.630 olup, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlanmış,118 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır.

76 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-4/ Kanlıköy-1/Alayköy-1/ Çağlayan-3/ Göçmenköy-3/ Marmara-4 /Minareliköy-1/ Akıncılar-1/ Haspolat-3/ Hamitköy-5/ Taşkınköy-4/ Değirmenlik-1/ Surlariçi-11/ Köşklüçiftlik-4/ Kızılbaş-2/ K.Kaymaklı-7/ Yenişehir-6/ Meriç-2

Girne

Girne Merkez-16/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-3/ Boğazköy-1/ Ağırdağ-2/ Alsancak-7/ Çatalköy-1/ Kaşgar-3 / Esentepe-1/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Karakum-2/ Ozanköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-10 / Mallıdağ- 1/ Sakarya-1/ Baykal-1/ Canbulat-1/ Dumlupınar-1/ Paşaköy-1/

İskele

Boğaz-1/ Bafra-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2/ Kalkanlı-3/ Mevlevi-1

Lefke

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1

25 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.630

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 173

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 149

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 118

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .357.643

Toplam Vaka Sayısı: 15.496

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.187

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2258

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1998

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 137

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 51

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5032

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3498

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.892

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