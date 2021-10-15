145 bin metrekarelik alandaki vakıf malları kira bedelsiz 30 yıllığına askere verildi

Bakanlar Kurulu, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Yönetim Kurulu'nun Eylül 2021 tarihli kararı uyarınca, İskele kazası Dipkarpaz köyü hudutları dahilinde bulunan verilen Vakıflar İdaresine ait emlakların, “askeri kullanım alanı olacağı” dikkate alınarak, kira bedeli alınmayacak şekilde 30 yıllığına KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına verilmesine karar verdi.

Söz konusu karar, 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önergeye ekli harita incelendiğinde, ücretsiz bir şekilde askerin kullanımına sunulan alanın 145 bin metrekare olduğu gözlemlendi.

Söz konusu karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Yönetim Kurulu'nun 21 Eylül 2021 tarih ve K/112/2021 sayılı kararı uyarınca, İskele kazası Dipkarpaz köyü hudutları dahilinde bulunan ve önergeye ekli haritada belirtilen, aşağıdaki tabloda ayrıntılı bilgileri verilen Vakıflar İdaresine ait emlakların, askeri kullanım alanı olacağı dikkate alınarak, kira bedeli alınmayacak şekilde 30 yıllığına KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kullanım na verilmesine karar verdi.”