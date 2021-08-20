142'si yerel 171 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.252 olup, 142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 117 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 142 kişi ise yerel vakadır.
60 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-12 / Gönyeli 14 /Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-3 / Yenişehir-1/Akıncılar-3/ Terminal-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-2/ Metehan-3/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Köşklüçiftlik-2/ Meriç-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3 Yenikent-4
Girne
Girne Merkez- 16/ Alsancak-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğazköy-3/ Doğanköy-4/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Taşkent-1/ Karakum-2/ Çatalköy-2/ Ozanköy-2/ Lapta-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-15 / Maraş-2/ Sakarya-2/ Beyarmudu-5/ Vadili-1/ Baykal-2/ Anadolu-1/ Ulukışla-1/ Güvercinlik-1/ Yeniboğaziçi-2
İskele
İskele Merkez-5
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2/ Bostancı-2
Lefke
Lefke Merkez-2 / Doğancı-1
20 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.252
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 142
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .268.947
Toplam Vaka Sayısı: 14.603
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.494
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2063
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1828
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 144
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 46
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3708
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3472
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.867