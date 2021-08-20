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142'si yerel 171 pozitif vaka
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142'si yerel 171 pozitif vaka

"Toplam 18.252 test yapıldı, 142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi vefat etti, 117 kişi taburcu edildi"

20 Ağustos 2021 Cuma 19:50
142'si yerel 171 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.252 olup, 142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 117 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 142 kişi ise yerel vakadır.

60 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-12 / Gönyeli 14 /Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-3 / Yenişehir-1/Akıncılar-3/ Terminal-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-2/ Metehan-3/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Köşklüçiftlik-2/ Meriç-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3 Yenikent-4

Girne

Girne Merkez- 16/ Alsancak-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğazköy-3/ Doğanköy-4/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Taşkent-1/ Karakum-2/ Çatalköy-2/ Ozanköy-2/ Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-15 / Maraş-2/ Sakarya-2/ Beyarmudu-5/ Vadili-1/ Baykal-2/ Anadolu-1/ Ulukışla-1/ Güvercinlik-1/ Yeniboğaziçi-2

İskele

İskele Merkez-5

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2/ Bostancı-2

Lefke

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1

20 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.252

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 142

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .268.947

Toplam Vaka Sayısı: 14.603

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.494

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2063

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1828

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 144

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 46

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3708

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3472

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.867

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