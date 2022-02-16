banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
8 gün daha tutuklu kalacaklar
Akaryakıta zam yapıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Hükümet kurma çalışmaları
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Al gülüm ver gülüm meselesidir...
Koronavirüs iki can daha aldı!
Koronavirüs iki can daha aldı!
banner404

"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"

16 Şubat 2022 Çarşamba 12:15
"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"

SERDAROĞLU: “BU İŞ ÇÖZÜLMEZSE SOKAĞA İNECEĞİZ”

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sağlıkta çalışan taşeron işçileri, hademeler ve devlete bağlı turizm rehberlerinin de aralarında bulunduğu 1400 taşeron işçinin iki aydır maaş alamadığını belirterek, siyasilere bir an önce hükümeti kurmaları ve sorunu çözmeleri çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, hükümet kurma çalışmaları nedeniyle muhatap bulamadıklarını belirterek, sorun çözülmezse eyleme gideceklerini bildirdi.

banner341
“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

“Bıçak kemiğe dayandı. Bekleyecek halimiz kalmadı” diye Serdaroğlu, kamuda kurulan taşeron düzeniyle yıllardır bozuk bir sistem yaratıldığını savundu.

Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Hademeler, sağlıkta çalışan taşeron işçileri ve devlete bağlı turizm rehberlerinin de içinde olduğu 1400 taşeron işçisi iki aydır maaş almıyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Okula giden çocuğuna harçlık veremiyor. İşe gidecek otobüs parası bulamıyor. Sorumlu kim? Şirket mi, devlet mi? Yaşanan bu sıkıntılar bize sorunun kaynağını net bir şekilde göstermiştir. Taşeron işçisi köle değildir. Ama bu sistem kölelik sistemidir. Hükümet bu yanlıştan bir an önce dönmeli, bu insanlar sendikalı olmalıdır.”

Hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, “Yeter artık, memleket yanıyor. İnsanlar maaşını alamıyor. Ama muhatap yok. Bakanlık pazarlığını bırakın. Hükümet bir an önce kurulsun, bu işi çözsün. Aksi halde uyarıyorum. Taşeron işçisi hazır olsun. Sokağa ineceğiz. Kölelik düzenine geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2022 13:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Koronavirüs iki can daha aldı!
Koronavirüs iki can daha aldı!
GKK: Falyalı cinayetinin faillerinin sürat teknesiyle kaçtıkları iddiası asılsız
GKK: Falyalı cinayetinin faillerinin sürat teknesiyle kaçtıkları iddiası asılsız
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim