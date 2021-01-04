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14. Yüzyıl Gotik dini yapıları ele alındı

LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortak etkinliği düzenlendi

04 Ocak 2021 Pazartesi 14:45
14. Yüzyıl Gotik dini yapıları ele alındı
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi ve Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği, INTABU – Kıbrıs, “INTBAU Kıbrıs-LAÜ Kültür Mirası Seminer Dizisi” ortak etkinliğinin ilk sunumu 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında çevrimiçi platformda gerçekleştirildi. Seminer, restorasyon alanında uzman, İnşaat Yüksek Mühendisi Cem Taneri tarafından LAÜ ev sahipliğinde Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi.

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LAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras’ın açılış konuşmasının ardından, Cem Taneri’nin ‘Kuzey Kıbrıs'ta 14. Yüzyıl Gotik Dini Yapıları: Tarih boyunca depremlere karşı alınan önlemler ve yapısal müdahaleler’ başlıklı sunumu öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Sunumda, manastır, katedral ve kiliselerden seçilmiş 7 Gotik dini yapıda, yapıların günümüze kadar gelebilmelerini sağlayan, depreme karşı alınmış önlemler ve güçlendirmeler anlatıldı. Kıbrıs’ta tarih boyunca meydana gelmiş depremler, depremlerin sebep olduğu hasarlar ve bu verilerin elde edilmesi için gerçekleştirilmiş araştırma yöntemleri öne çıkan konular arasındaydı. Veri tespitinde kullanılan tarihi araştırmanın yanı sıra daha etkin veriler elde etmek için tahribatsız teşhis yönteminin uygulanması konusuna dikkat çekildi. Taneri, araştırmalarında kullandığı yere nüfuz eden radar (YNR) ve kızılötesi termografi yöntemlerini seçilmiş yapılar üzerinde açıkladı.

Etkinliğin sonunda, etkinlik organizasyon komitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel ile Prof. Dr. Lerzan Aras, Cem Taneri’ye katılımından ve aktardığı değerli bilgilerden dolayı, INTBAU-Kıbrıs direktörü Prof. Dr. Özgür Dinçyürek’e iş birliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Etkinliğin ikinci sunumu ise 4 Ocak 2021 tarihinde 14:00-15:00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak Yüksek Mimar Koruma Uzmanı Özge Özbekoğlu’nın sunumuyla gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
14. Yüzyıl Gotik Dini YapılarıNTBAU KıbrısLAÜ Kültür Mirası Seminer Dizisi
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