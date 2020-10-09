14 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşıldı

Arjantin Yüksek Mahkemesi, 14 yıl önce bir kadının silahla vurularak öldürülmesi davasında tutuklanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Jorge Gonzalez Nieva'nın gözden geçirilen davasında beraatine karar verdi.

Mahkeme kararında, Nieva'nın mahkumiyetine sebep olan görgü tanığının, Nieva'yı bir fotoğrafta saldırının sorumlusu olarak tanımlayıp daha sonra kendisini tanımadığına, Nieva'nın cinayetle doğrudan alakasını gösteren bir kanıtın bulunmadığına ve cinayetin işlendiği zamanda Nieva'nın farklı bir yerde olduğunu doğrulayan şahitlerin tanıklığına yer verildi.

Ayrıca kararda, soruşturmayı yürüten polisin Nieva ile şahsi anlaşmazlığı bulunduğu için soruşturmayı Nieva'ya karşı zorlaştırdığı belirtildi.

Nieva'nın avukatı Manuel Garrido da yerel basına, Nieva'nın soruşturmasını yürüten savcının, 2017 yılında tutuklulardan rüşvet almak ve sahte avukatlarla dava açmakla suçlandığını söyledi.

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Merlo kentinde 24 Mayıs 2006'da 43 yaşındaki Analía Bibiana Aguerre, bankadan para çektikten sonra 3 kişi tarafından takip edilip, evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.

Aynı kentte taksicilik yapan Nieva, cinayetin işlendiği davada sanık olarak yer almış ve 2010 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nieva, Uluslararası Af Örgütü'nün geçen yıl kendisiyle yaptığı röportajda, cinayetin faillerinden birinin, kendisinin suçsuz olduğunu itiraf ettiğini söylemişti.

55 yaşındaki Nieva, 3 Ekim'den bu yana ev hapsinde bulunuyordu.